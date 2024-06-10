ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 472 ألف دينار، وسعر الشراء 468 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 442 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 438 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 ألف دينار و475 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 ألفاً و450 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 500 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 480 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 410 آلاف دينار.