ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 560 ألف دينار، وسعر الشراء 552 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 530 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 526 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 ألف دينار و570 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألفاً و540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 645 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 590 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 485 ألف دينار.