ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد شهدت زيادة، حيث سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 516 ألف دينار، وسعر الشراء 512 ألف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 486 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 482 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 520 و530 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 490 و500 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع قدره 588 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 540 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 515 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 440 ألف دينار.