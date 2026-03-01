ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.157 مليون دينار، وسعر الشراء 1.153 مليون دينار، فيما سجلت يوم أمس السبت 1.150 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.127 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.123 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.160 مليون دينار و1.170 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.130 مليون دينار و1.140مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.230 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.175 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 1.007 آلاف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة بعملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.