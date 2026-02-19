ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.073 مليون دينار، وسعر الشراء 1.069 مليون، فيما سجلت أمس الأربعاء 1.050 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.043 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.039 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.075 مليون دينار و1.085 مليون دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.045 مليون دينار و1.055 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 1.140 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.088 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 933 ألف دينار.

وارتفعت أونصة الذهب تدريجياً إلى 5032 دولار بعد انخفاضها صباح اليوم إلى أقل من 5000 دولار، في وقت ارتفع الدولار في الأسواق المحلية إلى أكثر من 152000 دينار مقابل 100 دولار.

ويجري حساب الذهب من قبل أصحاب محال الصياغة وفق عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر الدولار محلياً.