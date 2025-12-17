ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 868 ألف دينار، وسعر الشراء 864 ألف دينار، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء البالغ 862 ألف دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 838 ألف دينار، وسعر الشراء 834 ألف دينار.

وفيما يخص محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع المثقال الواحد للذهب الخليجي عيار 21 بين 870 و880 ألف دينار، بينما سجل الذهب العراقي عيار 21 بين 840 و850 ألف دينار.

وفي أربيل، ارتفعت الأسعار أيضاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 900 ألف دينار، وعيار 21 نحو 860 ألف دينار، وعيار 18 حوالي 737 ألف دينار.