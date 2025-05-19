ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 642 ألف دينار، وسعر الشراء 638 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأحد 635 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 612 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 608 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 645 ألف دينار و655 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 615 ألفاً و620 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ عيار 24 سعر بيع 748 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 686 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 655 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 560 ألف دينار.