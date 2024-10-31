ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 584 ألف دينار، وسعر الشراء 580 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 554 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 550 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 585 ألف و595 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 555 ألف و565 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 22 بيع 628 ألف دينار، وعيار 21 بيع 600 ألف دينار.