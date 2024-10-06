ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وأربيل بالتزامن مع صعود الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، (6 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب ارتفعت في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 573 الف دينار، وسعر الشراء 569 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 543 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 539 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575 الف دينار - 585 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 545 الفا و 555 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 22 بيع 618 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 153900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار ،فيما سجلت يوم أمس السبت 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.