ارتفاع أسعار الذهب في بغداد و اربيل وسط صعود الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (15 حزيران 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 481 الف دينار، وسعر الشراء 477 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 451 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 447 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 الف دينار الى 495 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 الفاً و465 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 555 ألف دينار ، وعيار 22 بيع 510 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 485 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 415 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الخميس الماضي 147000 دينار مقابل كل 100 دولار.