ارتفاع أسعار الذهب في بغداد و اربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الخميس( 28 آب/ أغسطس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 686 الف دينار، وسعر الشراء 682 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 682 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 656 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 652 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 690 الفاً و 700 ألف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 665 الفا و 675 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 712 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 680 ألف دينار، وعيار 18 بيع 582 ألف دينار.