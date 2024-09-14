ارتفاع أسعار الذهب في بغداد و اربيل بالتزامن مع صعود الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم السبت (14 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 534 الف دينار، وسعر الشراء 430 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 504 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 500 الف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 535 الف دينار545 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 505 آلاف و 515 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 628 ألف دينار، وعيار 22 بيع 575 ألف دينار، وعيار 21 بيع 550، وعيار 18 بيع 470 ألف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 149,800 دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ149,600 دينار لكل 100 دولار يوم الخميس الماضي.