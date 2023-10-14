ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت ، (14 تشرين الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 403 الاف دينار، وسعر الشراء 399 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 373 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 369 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 405 الاف دينار و 415 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 375 الفاً و 385 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 الاف دينار ، وسجل عيار 22 بيع 470 الف دينار ، وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، وعيار 18 بيع 390 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.