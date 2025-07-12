ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعاً جديداً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، شملت الذهب الأجنبي والعراقي بمختلف العيارات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد بلغت صباح اليوم 662 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي، في حين بلغ سعر الشراء 658 ألف دينار، مقارنة بـ 655 ألف دينار يوم الخميس الماضي.

وأضاف مراسلنا، أن سعر بيع مثقال الذهب العراقي من عيار 21 سجل 632 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 628 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 665 و675 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع الذهب العراقي للمثقال الواحد بين 635 و645 ألف دينار.

وفي أربيل، شهدت الأسعار ارتفاعاً مماثلاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 596 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 665 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر 570 ألف دينار للمثقال الواحد.