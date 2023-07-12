ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر بالعاصمة ‍‍بغداد صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 398 الف دينار، وسعر الشراء 394 الف دينار، فيما كان سعر البيع ليوم أمس الثلاثاء 396 الف دينار للمثقال الواحد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، للقسم الاقتصادي.

وبحسب مراسلنا، فأن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي شهد ارتفاعا ايضا عند 368 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب للبيع بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 475 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 415 الف دينار وعيار 18 بيع 355 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.