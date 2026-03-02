ارتفاع أسعار الذهب في بغداد وانخفاضها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، صباح الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.210 مليون دينار، وسعر الشراء 1.206 مليون، فيما سجلت يوم امس الاحد 1.157 مليون دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.180 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.176 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.210 مليون دينار، و1.220 مليون، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.180 مليون دينار و1.190 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا، إذ بلغ سعر عيار 22 بيع 1.228 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.173 مليون، وعيار 18 بيع 1.005 مليون دينار.

ويسعر الذهب لدئ الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الآونصة عالميا مع سعر الدولار محلياً.