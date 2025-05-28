ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي"، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، في حين استقرت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 659 ألف دينار، وسعر الشراء 655 ألف دينار، مقارنة بـ 654 ألف دينار يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 629 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 625 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، أشار إلى أن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 ألفاً و670 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت الأسعار، حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 685 ألف دينار، وعيار 21 بسعر 655 ألف دينار، في حين بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 18 نحو 560 ألف دينار.