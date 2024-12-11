ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسواق العاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21 بـ 567 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 563 ألف دينار.

وأضاف مراسلنا أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 وصل إلى 537 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 533 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 570 ألف دينار و580 ألف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي بين 540 ألف دينار و550 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 655 ألف دينار، فيما سجل عيار 21 سعر بيع 573 ألف دينار، بينما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 490 ألف دينار.