ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، سواء الأجنبي أو العراقي، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 531 ألف دينار، وسعر الشراء 526 ألف دينار، كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 501 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 497 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوحت أسعار بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 535 ألف دينار و545 ألف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 505 آلاف دينار و515 ألف دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الذهب، حيث سجل عيار 24 بيعاً عند 605 آلاف دينار، والذهب عيار 21 عند 530 ألف دينار، والذهب عيار 18 عند 455 ألف دينار.