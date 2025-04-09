ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي" ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، في حين استقرت الأسعار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 630 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 626 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 600 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 596 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 630 ألف دينار و640 ألف دينار، بينما تراوحت أسعار بيع مثقال الذهب العراقي بين 600 ألف دينار و610 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في أربيل، فقد شهدت استقراراً حيث سجل سعر بيع الذهب عيار 24 عند 725 ألف دينار، وعيار 21 عند 635 ألف دينار، وعيار 18 عند 545 ألف دينار.