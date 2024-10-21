ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب (الأجنبي والعراقي) في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيو، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 588 ألف دينار، وسعر الشراء 584 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 558 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 554 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 590 ألف دينار و600 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 560 ألف دينار و570 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 21 بيع 600 ألف دينار، وعيار 18 بيع 515 ألف دينار.