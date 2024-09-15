ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ارتفاعاً، بينما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر ببغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بـ 544 ألف دينار، وسعر الشراء بـ 540 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 514 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 510 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 545 ألف دينار و555 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي بين 515 ألف دينار و525 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع قدره 628 ألف دينار، وعيار 21 بـ 550 ألف دينار، وعيار 18 بـ 470 ألف دينار.