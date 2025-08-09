ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز– بغداد/ أربيل

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ارتفاعاً اليوم السبت، فيما استقرت الأسعار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 682 ألف دينار، وسعر شراء 678 ألف دينار، مقارنة بـ 675 ألف دينار سعر البيع يوم الخميس الماضي.

وأضاف، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 652 ألف دينار، وسعر الشراء 648 ألف دينار.

وبالنسبة لمحال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 685 ألفاً و 695 ألف دينار، في حين بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 655 ألف و 665 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب استقراراً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 702 ألف دينار، وعيار 21 نحو 670 ألف دينار، وعيار 18 حوالي 575 ألف دينار.