ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها لدى أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، بينما استقرت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 572,000 دينار، وسعر الشراء 568,000 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 542,000 دينار، وبلغ سعر الشراء 538,000 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 575,000 و585,000 دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 545,000 و555,000 دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 668,000 دينار، وعيار 21 سعر بيع 585,000 دينار، وعيار 18 سعر بيع 500,000 دينار.