ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي477 ألف دينار، وسعر الشراء 473 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 447 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 443 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 ألف دينار485 ألفا، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين450 ألفا و460 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال. الذهب عيار 24 بيع 550 ألف دينار، وعيار 21 بيع 480 ألف دينار، وعيار 18 بيع 410 آلاف دينار