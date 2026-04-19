ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أرييل

ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ مليوناً و46 ألف دينار، وسعر شراء مليوناً و42 ألف دينار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس السبت مليوناً و41 ألف دينار.

وأشار المراسل، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ مليوناً و16 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء مليوناً و12 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين مليون و45 ألفاً ومليون و55 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين مليون و15 ألفاً ومليون و25 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 مليوناً و85 ألف دينار، وعيار 21 مليوناً و35 ألف دينار، وعيار 18 نحو 887 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.