ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 469 ألف دينار، وسعر الشراء 465 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 439 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 435ٔ ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 ألف دينار و480 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 ألفاً و450 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع 540 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 475 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 410 آلاف دينار.