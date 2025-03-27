ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 630 ألف دينار، وسعر الشراء 626 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 600 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 596 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 630 ألفاً و640 ألف دينار، ومثقال الذهب العراقي بين 600 ألف دينار و610 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث بلغ الذهب عيار 24 سعر بيع 716 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 657 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 627 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 537 ألف دينار.