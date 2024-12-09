ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 557 ألف دينار، وسعر الشراء 553 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 527 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 523 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 ألف دينار و570 ألفاً، فيما تراوح سعر الشراء بين 530 ألفاً و540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل عيار 24 سعر بيع بلغ 645 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 565 ألف دينار وعيار 18 سعر بيع 485 ألف دينار.