ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الاسواق المحلية ببغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 848 الف دينار، وسعر الشراء 844 الف دينار، فيما سجل يوم امس الاحد 836 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 818 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 814 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 850 الف دينار و860 ألفاً، والبيع بين 820 ألفاً و830 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل، فقد سجلت استقرارا حيث بلغ عيار 22 بيع 916 الف دينار، وعيار 21 بيع 875 الف دينار، وعيار 18 بيع 750 الف دينار.