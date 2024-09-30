ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي بشكل طفيف في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 564 ألف دينار، وسعر الشراء 560 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 524 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 520 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 565 ألف دينار و575 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 525 ألفاً و530 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 668 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 612 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 585 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 500 ألف دينار.