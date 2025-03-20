ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 628 ألف دينار، وسعر الشراء 624 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 598 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 594 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 630 ألف دينار و640 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 600 ألف ديار و610 آلاف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 715 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 625 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 535 ألف دينار.