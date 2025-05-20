ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية ببغداد بشكل طفيف، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 645 الف دينار، وسعر الشراء 641 الف دينار، فيما سجلت امس الأحد 642 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 614 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 610 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 645 ألف دينار و655 ألفاً، أما بيع مثقال الذهب العراقي فتراوح بين 615 الفاً و620 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت استقراراً، حيث سجل عيار 24 بيع 748 ألف دينار وعيار 22 بيع 686 ألف دينار، وعيار 21 بيع 655 الف دينار، وعيار 18 بيع 560 ألف دينار.