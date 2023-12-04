ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 455 ألف دينار، وسعر الشراء 451 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 425 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 421 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 460 ألف دينار و470 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 430 ألفاً و440 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فإن مثقال الذهب عيار 24 بلغ سعر بيعه 520 ألف دينار، وعيار 22 بلغ سعره 480 ألف دينار، وعيار 21 بسعر 460 ألف دينار، وعيار 18 بسعر بيع 400 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.