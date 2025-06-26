ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز - بغداد/أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الخميس، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 662 الف دينار، وسعر الشراء 658 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 660 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 632 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 628 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 665 ألفاً و675 ألف دينار، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 635 ألفاً و645 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقراراً، حيث بلغ عيار 22 بيع 690 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 الف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.