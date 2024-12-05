ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الخميس، فيما استقرت بأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 556 ألف دينار، وسعر الشراء 552 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 526 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 522 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 ألف دينار و570 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 ألفاً و540 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 648 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 568 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 486 ألف دينار.