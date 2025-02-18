ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 613 الف دينار، وسعر الشراء 609 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 583 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 579 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 615 ألف دينار و625 ألفاً، ومثقال الذهب العراقي البيع بين 585 الفاً و595 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 700 ألف دينار، وعيار 21 بيع 613 ألف دينار، وعيار 18 بيع 525 ألف دينار.