ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الأربعاء، فيما استقرت الأسعار في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي437 ألف دينار، وسعر الشراء 433 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 407 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 403 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 ألف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 405 آلاف دينار و415 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع 505 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 445 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 385 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.