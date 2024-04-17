ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الأربعاء، (17 نيسان 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 498 الف دينار، وسعر الشراء 494 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 468 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 464 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 الف دينار و510 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 470 الفاً و480 ألف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 565 ألف دينار، وعيار 22 بيع 520 ألف دينار، وعيار 21 بيع 500 الف دينار ، وعيار 18 بيع 435 ألف دينار.