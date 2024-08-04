ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الأحد.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي و التركي والأوروبي 518 ألف دينار، وسعر الشراء 514 ألف دينار.

وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 488 الف دينار، فيما سجل سعر الشراء 484 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 520 الف دينار و 525 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 490 الفا و 500 الف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 588 ألف دينار، وعيار 21 بيع 515 ألف دينار، وعيار 18 بيع 440 ألف دينار.