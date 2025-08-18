ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد ارتفعت صباح اليوم، لتسجل سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 667 الف دينار، وسعر الشراء 663 الف دينار، مقارنة بما سجلته الاسعار امس الاحد 663 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 637 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الفاً و 680 ألفاً ، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و 650 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 694 ألف دينار، وعيار 21 بيع 662 الف دينار، وعيار 18 بيع 567 الف دينار .