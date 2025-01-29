ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسواق الذهب "العراقي والاجنبي" في العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، 585 ألف دينار لبيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، بينما بلغ سعر الشراء 581 ألف دينار.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 555 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 551 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع المثقال الواحد من الذهب الخليجي عيار 21 بين 585 الف دينار و595 الف دينار، بينما تراوح سعر بيع المثقال من الذهب العراقي بين 555 افل دينار و565 الفاً.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 666 الف دينار، وسجل سعر الذهب عيار 22 للبيع 610 آلاف دينار، فيما سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 583 الف دينار، وسعر عيار 18 للبيع 500 الف دينار.