ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 648 الف دينار، وسعر الشراء 644 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 618 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 614 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 650 الف دينار و 660 ألفاً، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 620 الفا و 630 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث سجل عيار 24 للبيع 743 الف دينار، وعيار 22 للبيع 680 الف دينار، وعيار 21 للبيع 650 الف دينار، وعيار 18 للبيع 557 الف دينار..