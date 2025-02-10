ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 612 الف دينار، وسعر الشراء 608 الاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 582 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 578 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 615 الف دينار و 625 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 585 الفا و575 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 697 ألف دينار، وعيار 21 بيع 710 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 522 ألف دينار .