ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 628 الف دينار، وسعر الشراء 624 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 598 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 594 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 630 الف دينار و 640 ألفاً ، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 600 الف و 610 الاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 716 ألف دينار، وعيار 22 بيع 657 ألف دينار، وعيار 21 بيع 627 ألف دينار وعيار 18 بيع 537 ألف دينار.