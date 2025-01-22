ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 282 الف دينار، وسعر الشراء 278 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 552 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 548 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 585 الف دينار و595 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 555 الفاً و565 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا أيضاً حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 566 ألف دينار ، وعيار 22 بيع 610 الاف وعيار 21 بيع 583 الف دينار ،وعيار 18 بيع 500 الف دينار .