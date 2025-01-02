ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" ارتفاعا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 560 الف دينار، وسعر الشراء 554 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 530 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 524"الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 الف دينار و 570 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الفا و 540 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 648 الف دينار، وعيار 21 بيع 567 الف دينار، وعيار 18 بيع 485 الف دينار .