ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل رغم انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (18 كانون الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 577 الف دينار، وسعر الشراء 573 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 547 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 543 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 580 الف دينار و 590 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 550 الفاً و 560 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 667 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 603 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 575 ألف دينار، وعيار 18 بيع 493 ألف دينار.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي، في وقت سابق صباح اليوم السبت، انخفاضًا في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 150,700 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بسعر الخميس الماضي الذي بلغ 151,000 دينار مقابل 100 دولار.