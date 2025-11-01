ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت ( 1 تشرين الثاني 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 792 الف دينار، وسعر الشراء 788 الفا، فيما سجلت سعر البيع يوم الخميس الماضي 785 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 762 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 758 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 795 الفا و 805 آلاف دينار، البيع مثقال الذهب العراقي بين 765 ألف دينار 775 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 838 ألف دينار، وعيار 21 بيع 800 ألف، وعيار 18 بيع 685 ألف دينار.