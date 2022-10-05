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ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-05T08:49:49+0000
ارتفاع أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، كما سجلت اسواق اربيل ارتفاعاً كبيراً اليوم الأربعاء، (5 تشرين الاول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 352 الف دينار، وسعر الشراء 348 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 351 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 322 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 318 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و335 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا.

التسعيرة للذهب حسب نقابة الصاغة

سعر البيع

مثقال ذهب عيار 24 ب 410.000

مثقال ذهب عيار 22 ب 375.000

مثقال ذهب عيار 21 ب 365.000

مثقال ذهب عيار 18 ب 305.000

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